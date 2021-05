Nel mercato estivo la Juventus proverà a piazzare Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è inserito nella lista dei giocatori in uscita, e come riporta Calciomercato.com il giocatore ha aperto a un trasferimento. Per poter cambiare squadra, l'ex Arsenal dovrebbe spalmare su più stagioni - ne basterebbero tre - i 14 milioni di euro che dovrebbe dargli la Juve nelle prossime fino alla fine del suo contratto. Il rischio per i bianconeri è che si crei un nuovo 'caso Khedira' se non si dovesse trovare una soluzione che accontenti sia la società che il giocatore.