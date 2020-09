3









Oggi le visite mediche e la firma di Alvaro Morata, dopo l'affare chiuso nella giornata di ieri, ma non solo. Il mercato della Juve si gioca per larghi tratti sulle uscite, sulle cessioni o le rescissioni, come già visto nella prima fase. Dopo gli addii di Matuidi, Higuain, Pjaca, Romero, Perin e Pjanic, ora tocca a Sami Khedira. Da tempo ormai proseguono le trattative per la separazione, con le parti ancora distanti: la Juve vorrebbe rescindere pagando un indennizzo massimo di 2 milioni di euro, mentre il tedesco non ha intenzione di lasciare Torino. Vuole giocarsi le sue carte in questa stagione o, in alternativa, ricevere tutto l'ingaggio del prossimo anno di contratto: 6 milioni di euro.



L'OFFERTA - Così la Juve aspetta offerte, per liberarsi del peso a bilancio del suo contratto, vicino ai 12/13 milioni lordi. Parti al lavoro per trovare un accordo, ma intanto si inserisce un club a sorpresa: il Psg. I francesi, secondo Sky Sport, sono molto interessati, con il tecnico tedesco Tuchel come principale sponsor. C'è anche il Manchester United, che ha chiesto timidamente informazioni.