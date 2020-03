Quaranta milioni di euro o trenta più bonus: è questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la richiesta del Milan per Lucas Paquetà. Secondo quanto riporta MilanNews24 i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistare il brasiliano che piace anche al PSG di Leonardo, colui che un anno lo aveva portato in Italia. Il Milan, tuttavia, considera la valutazione dei due club troppo bassa avendo acquistato il calciatore per 35 milioni di euro dal Flamengo.