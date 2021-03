1









Secondo quanto riportato da ESPN, il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per l'addio di Erling Haaland: 180 milioni di euro. Un super prezzo, ovviamente, perché il giocatore - che rischia di partire gratis da giugno 2022 - ha dimostrato di essere cresciuto e di essere diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione. United, City, Chelsea, Real, Barcellona e Bayern Monaco sono sul giocatore. Non c'è la Juve, per i giornalisti statunitensi. Che non veodno i bianconeri come una possibile opzione.