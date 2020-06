La Juventus è alla ricerca di un centravanti e non sembra essere tramontata la pista che porta a Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City. Infatti, secondo quanto riporta il Manchester Evening News, l'attaccante ha un prezzo che è stato fissato dal club inglese: per lasciarlo partire, la squadra di Pep Guardiola accetterà offerte per 63 milioni di sterline. Qualora dovesse partire Higuain già nel prossimo mercato, non è da escludere che la Juventus possa provare a prendere Gabriel Jesus.