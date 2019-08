La Juventus è in cerca di ultime occasioni. Nonostante il sovraffollamento in attacco e a centrocampo, i bianconeri pensano a un ultimo colpo, da fare una volta smaltite queste problematiche. E, secondo quanto riferisce il Daily Mail, c'è Christian Eriksen tra le idee. Il Tottenham ha fissato a 55 milioni di euro il prezzo del centrocampista classe '92, che piace anche al Real Madrid e andrà in scadenza nel 2020.