La Juventus non si è ancora mossa pubblicamente, anzi. Eppure, continuano a circolare voci di un possibile interessamento dei bianconeri per Philippe Coutinho. Il giocatore del Bayern, arrivato in prestito in estate dal Barcellona, potrebbe essere la mezzala o il trequartista di qualità che cerca Sarri, ma il costo del suo cartellino è decisamente elevato: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, per prendere Coutinho serviranno almeno 120 milioni di euro. Il giocatore è già passato dalla Serie A, quando l'Inter lo ha prelevato dal Brasile: un'esperienza non molto fortunata, meno sicuramente di quella a Liverpool a cui l'Inter lo ha ceduto.