Mauro Icardi è uno dei grandi nomi per l'attacco della Juventus. I bianconeri stanno temporeggiando per far abbassare il prezzo, ma avrebbero anche individuato la strategia giusta per arrivare al centravanti dell'Inter. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club campione d'Italia avrebbe deciso di far spazio a Icardi vendendo due pedine tra Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Paulo Dybala. I primi due sono i principali indiziati a lasciare i bianconeri.