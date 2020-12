Il secondo miglior attacco del campionato, con 24 reti all'attivo - 2 in meno dell'Inter - la retroguardia meno battuta della Serie A, con 7 gol al passivo e 5 clean sheet. Ma anche il primo posto nella graduatoria dei tiri in porta (153), seppur con una partita in meno disputata, e una media-punti, 2,33 per gara, inferiore solo a quella del Milan capoclassifica. Sono questi i numeri che certificano come il Napoli di Rino Gattuso sia una delle più serie pretendenti per la vittoria dello scudetto.