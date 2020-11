Il Milan si muove per il rinnovo di Calhanoglu. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, tra 15/20 giorni l'entourage del turco arriverà in Italia per un meeting con Massara e Maldini. Una sorta di incontro decisivo per capire se andare avanti insieme o meno. Le percentuali di un accordo, rispetto a qualche settimana fa, sono in rialzo ma non è ancora stata scritta l'ultima parola. La Juve è molto interessata al giocatore, che però aspetta segnali dai rossoneri e dà la priorità proprio al club allenato da Pioli e primo in classifica. Insomma, la strada è in salita. Se non si dovesse trovare un vero accordo, però...