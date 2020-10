Ronaldo e Messi. Ma anche Arthur e Pjanic. Quanti incroci tra Juve e Barcellona, che si sfideranno in Champions League da protagoniste indiscusse del girone G. Da Barcellona sono arrivate le prime reazioni. Il Mundo Deportivo ha scritto: "Sarà l'incontro di Messi e Cristiano, i calciatori con più Palloni d'Oro della storia. Ma anche la partita dell'addio 'traumatico' di Arthur e il ritrovo di Pjanic con i suoi vecchi compagni. Vecchi compagni sono anche De Jong e De Ligt, andati via dall'Ajax nel 2019. L'ultima volta che si sono incontrati era il 2017-2018: erano sempre gironi e il Barcellona vinse la prima partita per 3-0".