Sono ore frenetiche in casa Juve, con i dirigenti della Continassa che stanno discutendo con quelli del Toro per l'acquisizione di Bremer. I bianconeri hanno infatti superato l'offerta dell'Inter nelle ultime ore e le prossime potranno essere decisive per arrivare alla fumata bianca. Ma ci sono anche altri profili che Madama sta tenendo sotto osservazione e uno di questi è quello del centrale della Lazio, Francesco Acerbi. Stando a quanto riportato da La Repubblica però, sul laziale ci sarebbe una forte concorrenza, con diverse squadre di A che sono interessate al suo profilo.