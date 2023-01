Come racconta Gazzetta, mercoledì sarà il giorno del passaggio di consegne ufficiale, anche se in realtàsi è già presentato alla squadra pochi giorni prima di Natale ed era in tribuna allo stadio Zini per Cremonese-Juventus, la prima partita di Serie A del 2023. Il nuovo cda, che verrà presentato nell’assemblea del 18 programmata all’Allianz Stadium, sarà snello e composto da «figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico», come le ha definite Elkann, che dovranno affrontare le delicate questioni legate alla giustizia ordinaria e sportiva e rimettere a posto i conti.