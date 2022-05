Come racconta Gazzetta, la Juve nei prossimi giorni vedrà Rafaela Pimenta, la legale che gestisce tutti gli affari dell’agenzia di Mino Raiola, per parlare di Kean (che potrebbe essere riscattato dall’Everton in anticipo per essere ceduto all’estero), De Ligt, Luca Pellegrini ma soprattutto di Pogba, occasione a parametro zero. L’accordo c’è già, restano da definire alcuni dettagli economici