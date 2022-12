Come racconta Gazzetta, il Mondiale è andato e adesso Dusansarà tutto per la Juventus. L’uscita anticipata della Serbia, eliminata alla fase a gironi in Qatar, consentirà ai bianconeri di programmare meglio e con più calma il rilancio di DV9. Non sarà un colpo vero e proprio, Dusan, ma un rinforzo importante sì. Basti pensare che l’ex Fiorentina, tra Juventus e nazionale, non gioca una partita di 90 minuti dal 15 ottobre (Torino-Juventus 0-1, decisa da un suo gol) e in bianconero non mette piede in campo dalla disfatta del 25 ottobre in casa del Benfica.