Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il piano cessioni della Juve sarebbe già ben impostato dalla dirigenza bianconera: il primo ad andar via sarebbe Mario Mandzukic, nonostante il rinnovo fatto nei mesi scorsi. Insomma, una soluzione sembra destinata ad essere trovata. Allo stesso modo, anche Cancelo è in rampa di lancio per l'addio: sarebbe stata una specifica mossa per Maurizio Sarri, voglioso di un esterno basso decisamente più canonico nei movimenti e soprattutto nella fase difensiva. Attenzione pure a Higuain: in tanti hanno pensato che con Sarri sarebbe cambiato il suo destino. No, non da quanto risulta all'emittente satellitare.