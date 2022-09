La Juve inizia a muoversi. Cherubini e Arrivabene sanno che è importante programmare e spingere già da subito, individuando le occasioni per il futuro. E così sono già al lavoro per costruire la squadra che verrà, che vedrà una rivoluzione in difesa, ma anche investimenti tra centrocampo e attacco. Oltre al jolly Cuadrado, in scadenza nel 2023, un altro big fortemente in bilico:Contratto di un solo anno in bianconero, poi il probabile ritorno in Argentina, al Rosario Central, per chiudere la carriera. Questo il piano iniziale, che può cambiare, allungando la permanenza a due stagioni, ma intanto la Juve lavora per evitare rischi.La Juventus lo sa da tempo e così cerca un sostituto. Tra i nomi sul taccuino c'è quello di Marco Asensio, 26enne che non sta rinnovando con il Real Madrid, e che dal primo febbraio sarà libero di accasarsi in un altro club, per la gioia anche del suo agente Jorge Mendes, che con la Juve ha buoni rapporti. La richiesta d'ingaggio è superiore ai 7 milioni di euro netti, un po' più dell'attuale stipendio di Di Maria (7,86 milioni di euro lordi, considerando il Decreto Crescita).