Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus, assieme all’Atalanta e non solo, ha preso informazioni su Federico, centrale del ’98 del Frosinone. Una storia particolare, quella di Gatti: faceva il muratore e montava serramenti, ora gioca in B ed è seguito dalle grandi. La Juve vuole cambiare elementi e vuole giovani già affidabili: Gatti ha dimostrato di essere un giocatore assolutamente di altre categorie.