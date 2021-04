Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità che lasci l'Atalanta: "Mi rendo conto che nel nostro ambiente tra di noi non se ne parla mai, abbiamo la testa alla partita per la finale di campionato, il resto sono tutte chiacchiere esterne a volte veramente inventate, fa parte purtroppo della comunicazione che c’è adesso che non è così vera o magari riguardano altre persone”. Il suo nome è stato fatto anche per il futuro della panchina della Juventus.