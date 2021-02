1









Altre due settimane per rivedere all'opera Juan Cuadrado. La Juventus è pronta a riabbracciare il terzino colombiano, che è fuori per infortunio e che conta i giorni per tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Juan si è infortunato al Maradona di Napoli nel tentativo di fermare Lozano: problema muscolare e terapie immediate. Cuadrado si è infatti sottoposto immediatamente alle cure del caso e dovrebbe essere allora pronto per la sfida con la Lazio. L'esterno, trentadue anni, ha finora collezionato 25 presenze. E dopo la positività al Covid che l'ha tenuto fuori per la prima parte del nuovo anno, dovrà superare anche questa 'sfida'. Il ritorno è fissato per la gara con la Lazio.