Come racconta La Gazzetta dello Sport, si respira fiducia in casaper le prossime partite. "Non serve essere il gran principe degli ottimisti per immaginare tre vittorie e una pausa invernale a 36 punti", racconta il quotidiano. Queste vittorie avvicinerebbero i bianconeri alle prime quattro. "Non basterebbe per essere soddisfatti ma insomma, con cinque vittorie in fila si potrebbe sperare nel futuro perché lei, la Champions, in questo momento è la chiave di tutto".