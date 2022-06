Come racconta Gazzetta, la difesa della Juve sta cambiando pelle e il progetto è quello di dare ulteriore compattezza ad un reparto che nel tempo ha sempre fatto la differenza. In positivo. Ovviamente in questo contesto vanno anche lette le scelte di De Ligt, ora con il contratto in scadenza nel 2024. La Juve conta di avere a breve una risposta positiva per il rinnovo sono al 2026. Il lieto fine di questa storia prevede, infatti, che l’olandese e Kalidou possano davvero giocare insieme. Non c’è che dire, sarebbe una coppia formidabile.