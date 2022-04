Filtra fastidio. Sulle colonne odierne di Tuttosport, la Juve si dice proprio infastidita dal trattamento ricevuto dagli arbitri. Rabiot ha guidato tutti verso la linea della ribellione: ancora una volta, su Instagram, il centrocampista francese ha espresso la perplessità sulla decisione del Var che ha annullato il gol bianconero per la deviazione vista al Var. Da regolamento, se la prende con il gomito così come sembra, è tutto ineccepibile.



I "RICORDI" - All'interno dello spogliatoio, racconta Tuttosport, ricordano però tutti bene ancora il rigore di Bastoni su Zakaria: non è arrivato per mancanza di chiarezza delle immagini. TS spiega come si tratti di "due decisioni incoerenti, visto che in assenza di filmati nitidi si è deciso di non intervenire in un caso e di intervenire nell'altro", oltre a chiarire il fallo di Marin su Dybala che porta al gol di Joao Pedro.



DECISIONI - La Juve è la squadra contro la quale il Var ha preso più decisioni nel corso del campionato, sono 8. L'amarezza è normale, condiziona chiaramente l'umore dei giocatori. Prima della partita con l'Inter c'era la sensazione di poter fare l'impresa scudetto. Comunque, la società non entra nel merito e non farà commenti sull'arbitraggio: qualche giramento di scatole c'è ma non si dice.