Angel Di Maria non è legato a Filip Kostic. Entrambi potrebbero approdare alla Juventus e sono stati scelti da Massimiliano Allegri per rinforzare la fase offensiva della sua Vecchia Signora. Come riporta il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore ma ci sarebbe distanza con l'Eintracht Francoforte, club detentore del cartellino dell'attaccante.



COSA FILTRA - C'è distanza, tra i 5 e i10 milioni di euro. Tra l'offerta della Juve che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro e la richiesta dell'Eintracht Francoforte che è di circa 20 milioni di euro. Filtra però ottimismo, i due club si incontreranno ancora per cercare di raggiungere un accordo. Per ora l'Eintracht ha offerto anche il rinnovo di contratto a Kostic che però non vorrebbe accettarlo in quanto vorrebbe trasferirsi a Torino, sponda bianconera.