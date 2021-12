Colleen Rowland, moglie di Aaron Ramsey, in questi giorni ha comunicato sui social che sta andando in vacanza insieme al marito: "Salutiamo Torino... per ora!"Certo, si chiede Tuttosport oggi in edicola, i coniugi Ramsey in Italia torneranno dopo le feste. Ma per quanto tempo?con quella propensione agli infortuni che magicamente scompare in nazionale, e l'ingaggio da 7 milioni abbondanti che va tagliato quanto prima. Come noto, la Juventus valuta, pur di liberare uno spazietto per il mercato in entrata.Spazietto che si dovrebbe liberare pure con la cessione diCerto, difficile trovare qualcuno che spenda oltre 50 milioni per il regista brasiliano, ma il prestito è più di un'opzione. E il suo nuovo procuratore Federico Pastorello è al lavoro anche per questo. Le richieste dai principali campionati europei non mancano.I due tasselli principali in uscita che serviranno a far respirare il monte stipendi e, possibilmente, finanziare un colpo già a gennaio.