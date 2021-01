La Juventus ha battuto 4-0 la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia. Un risultato da portare a casa facilmente per accedere così all'attesissima semifinale contro l'Inter, che andrà in scena tra andata e ritorno nelle prossime due settimane. È questo il tema principale delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport titola "Juve, c'è Conte per te". Su Tuttosport si legge a caratteri cubitali "C'è Inter-Juve!". Qui però c'è anche un riquadrino che, nel giorno del 43° compleanno di Buffon, lancia un'intervista a Ilaria D'Amico: "Vi svelo il segreto di Gigi".