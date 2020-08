In casa Roma filtra ottimismo sul ritorno di Smalling dal Manchester United, in prestito con obbligo di riscatto. Secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa piace anche Maksimovic del Napoli. Interessato a Veretout, che però i giallorossi non vorrebbero cedere. Invece sarebbero disposti a mettere sul piatto Under per Milik. In uscita Dzeko conteso da Inter e Juve, Florenzi può andare all'Everton da Ancelotti, il Lipsia vuole tenere Schick. A centrocampo la trattativa Diawara-Torreira (Arsenal) è in stand-by, così nei radar di Trigoria entra Jorginho del Chelsea.