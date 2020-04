La Juventus non smette di seguire Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. Il giocatore è stato cercato a più riprese, anche nelle scorse sessioni di mercato, ma come riporta Calciomercato.com, i bianconeri non sono i soli sulle sue tracce. Anche l'Inter, infatti, osserva con attenzione: per Conte, che lo ha voluto al Chelsea, sarebbe il profilo ideale per il suo 3-5-2.