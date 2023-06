Xavier, a TMW Radio, dà 5 alla stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "In attesa di sapere cosa dirà la UEFA, che sembra possa escluderla alle coppe, il voto è 5. Per la prima volta da 30 anni si chiude un biennio senza titoli. Da gennaio in poi sappiamo quanto i 15 punti di penalizzazione abbiano influito. Allegri è rimasto l'unico punto di riferimento tecnico in quel momento, vista la situazione societaria".