Non sono ancora del tutto chiare quali siano le condizioni di forma di Paulo. A riportare le ultime notizie è calciomercato.com:"Si attendono notizie definitive per quanto riguarda Paulo Dybala, uscito al 45' della stessa sfida per un fastidio al polpaccio. Dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento, che non precluderebbe alla Joya di partecipare al clasico con il Brasile, come ha lasciato intendere il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in conferenza stampa: "Aveva ricevuto un colpo prima di arrivare qui, nel primo tempo si è un po' affaticato e abbiamo deciso di toglierlo. Siamo in attesa dei risultati degli esami e se non ha nulla farà parte dei convocati"."