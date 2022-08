Domani sera la Juve scenderà in campo contro il Sassuolo, in quella che sarà la prima giornata del nuovo campionato. Sarà anche l'esordio per Angel Di Maria con la maglia bianconera e i tifosi juventini sperano che possano assistere all'ennesima grande stagione del fuoriclasse argentino che, dopo aver conquistato piazze come Madrid, Parigi e Manchester, ora vuole entrare anche nel cuore dei suoi nuovi supporters.