Meno di sette giorni e una squadra completamente da 'programmare'. Non da recuperare, né da lanciare: esattamente da scegliere, con raziocinio e attenzione. A partire dai tranelli della sfida di mercoledì, dove la guardia potrà tranquillamente abbassarsi. La testa della Juve sarà inevitabilmente anche alla sfida di San Siro, alla grande occasione. Al break del riscatto. Ma con quali giocatori?



LE SCELTE - Come riportato da Calciomercato.com, di fatto solo in porta ci sarà una scelta ovvia e scontata. In difesa, Pirlo avrà due blocchi da scegliere: il primo con Danilo, Bonucci, Demiral e Frabotta; la seconda con Demiral schiacciato sulla fascia destra e Danilo sul lato opposto, Bonucci e Chiellini centrali. Dipenderà da quanto farà paura Hakimi in primis, in seconda battuta invece l'Inter di Conte per intero. In mezzo? Arthur ha fatto un passo indietro, Bentancur e Rabiot si giocano un posto insieme ai tre titolari: Chiesa - che sta bene - c'è e giocherà, McKennie è da valutare ma può stringere i denti. Ramsey non si tocca. Davanti, ovviamente, Ronaldo e Morata. Kulusevski prima alternativa, Bernardeschi seconda. I POSITIVI - Per quanto riguarda i positivi, le situazioni di Alex Sandro e Cuadrado potrebbero sbloccarsi in settimana. Il 15 gennaio, in questo senso, può essere la giornata decisiva: quantomeno per capire, non necessariamente per risolvere. Per De Ligt, invece, ci vorrà ancora un po' di tempo.