Chiaramente, è tutto subordinato a quanto accadrà: il clima a Torino resta d'incertezza. E larischia di doversi adattare alle circostanze per riscrivere il prossimo mercato. In condizioni normali, ecco, non avremmo però dubbi: i bianconeri hanno ancora nel mirino Nicolò. L'attaccante, oggi al, ha già fatto capire come quella turca sia solo una fase di passaggio, fatta per scappare via da Roma.Già, proprio quellache la Juve affronterà domenica, con la quale aveva parlato a più riprese proprio di Nicolò. Ebbene: per prenderlo, oradovranno ribadire il proprio interesse al Gala. Zaniolo in Turchia ha una clausola rescissoria da 35 milioni, ma la cifra si abbasserà automaticamente ad ogni sessione di mercato. I bianconeri, in attesa di capire se giocheranno o meno le Coppe, non sanno ancora se potranno tentare l’affondo per l’ex giallorosso già a giugno.