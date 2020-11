Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve che è al lavoro per studiare la strategia per prelevare sin dal mese di gennaio l'obiettivo Manuel Locatelli. Come può però "aggirare" la richiesta così onerosa del Sassuolo? Con una formula 'alla Morata': prestito molto oneroso con riscatto obbligatorio pagabile in più esercizi, di fatto lo stesso piano (ma cifre diverse) per arrivare a Morata. L'idea è questa, dalle cessioni e dalla rescissione di Khedira potrebbero arrivare i soldi per presentare un'offerta ufficiale.