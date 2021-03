Come racconta Calciomercato.com, Pjaca non ha convinto l'ambiente Genoa. Il giocatore croato non ha sfondato nell'ultima avventura in Serie A. Anzi. E questo diventerà un problema anche per la Juventus, con la quale Marko ha ancora un contratto fino al 2023 e alla quale farà dunque ritorno a fine stagione.



"E dire che questa volta l'infermeria l'ha vista davvero poco - scrive CM -. Almeno rispetto ai suoi standard abituali. Appena tre le gare saltate per infortunio, di cui la prima a causa del coronavirus. Ma solo in due occasioni la sua partita è durata dal primo all'ultimo minuto di gioco. Segno che le aspettative riposte su di lui dal Genoa (e anche dalla Juve) non possono certo dirsi del tutto rispettate".