In queste ore la Juventus sta perfezionando l'acquisto del difensore del Torino Bremer che, non sarà sicuramente l'ultimo nuovo volto che metterà piede alla Continassa. Già, perchè l'emergenza che regna sulla corsia sinistra lascia pensare a qualche nuova manovra dei dirigenti bianconeri in questa direzione. Il futuro ancora da definire di Alex Sandro e Pellegrini infatti, sta spingendo Madama a guardare altrove.