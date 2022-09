. Max Allegri ora è nell'occhio del ciclone, ma la guida tecnica e le sue scelte non sono l'unico guaio dei bianconeri: ci sono anche i silenzi di Agnelli, gli infortuni a raffica, le carenze della rosa, l'espulsione di Di Maria, il caso Bonucci (in panchina a Monza per scelta tecnica).di 20.200 tessere vendute (lontano dal picco di 29.300 abbonati della stagione 2018-19). Durante la stagione in corso, i risultati della Juve non hanno fatto altro che acuire il problema, fino alla creazione dell'hashtag #StadiumVuoto, diventato di tendenza sui social., che ovviamente non creano entusiasmo (per usare un eufemismo) e allontanano i tifosi più tiepidi dallo stadio. I 'duri e puri' invece vengono tenuti fuori dalle, posizioni che hanno portato alla quasi totale estinzione dell'esposizione di striscioni e dell'utilizzo di bandiere e stendardi. Per non parlare delle coreografie. Il risultato è che lo stadio della Juve, che era un'autentica bolgia fino alla stagione pre-Covid (ma con i primi segnali di trasformazione in corso), dal quale però ora scappano anche le famiglie. Il confronto con il calore di altri stadi italiani, per non parlare di quelli stranieri, fa specie. E fa riflettere. Sperando che a riflettere sia anche la società, di certo vituosa nel tenere fuori dal proprio impianto le frange violente e le zone grigie del tifo, ma anche troppo rigida e probabilmente, molto altro.Un altro aspetto del 'problema' tifosi èfra diversi partiti del mondo bianconero: c'è lo scontro fra 'ultras' e 'occasionali', e c'è quello, accesissimo in questo periodo, fra 'anti-Allegri' e 'pro-Allegri', con una netta maggioranza a favore dell'#Allegriout. Insomma, un quadro abbastanza desolante, se visto nel suo complesso,