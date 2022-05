In queste ultime ore, stando a quanto emerso dalla stampa tedesca, la Juve sarebbe vicinissima all'acquisto del serbo Kostic, corteggiato a lungo dalla Lazio nella passata sessione di mercato e che potrebbe trovare il suo connazionale Dusan Vlahovic all'ombra della Mole. I bianconeri però non sono gli unici sulle tracce del talento dell'Eintracht Francoforte, perchè come riportato anche da Sky Sport, pure la Roma di Josè Mourinho starebbe sondando il terreno in questa direzione.