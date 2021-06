Come racconta Calciomercato.com, adesso il preferito per la porta della Juve è diventato Diego Alves. Con la conferma di Szczesny nel ruolo di primo portiere, la casella da riempire resta quella del dodicesimo, finora occupata da Gigi Buffon. Ecco, resta complicata l'ipotesi di arrivare a Salvatore Sirigu, così come Mirante (a sua volta vicino al Torino) sembra un nome che viaggia a bassissima quota. Attenzione però al nome di Sergio Romero: il portiere argentino conosce il campionato italiano, è in uscita dal Manchester United e continua a essere tenuto in seria considerazione.