Un po' e un po', mischiati per dare adalmeno la parvenza di una squadra da allenare e da testare. La Juve è tornata alla- o meglio: l'ha fatto chi non era impegnato con la rispettiva nazionale - e ha deciso di unire le forze. Da una parte, chi è rimasto a Torino, dall'altra parecchi convocati dell'Under 23 che hanno impoverito anche la rosa di LambertoCome racconta Tuttosport, questi giorni possono essere importanti anche per qualche ragazzo più giovane, in ottica futura ma anche presente.: era entrato in prima squadra ai tempi di Sarri e la qualità resta di primissimo livello. Il progetto Under 23 serve anche a questo, a dare una traccia alla prima squadra e ad allevare tutto e tutti in casa. Tre nomi per il domani e per oggi. Allegri studia.