Sono giorni caldi.. La Juventus sta smistando le carte e sta sicuramente sondando tutte le strade del mercato, con un pensiero fisso in testa: andare a prendere il difensore centrale, l'uomo che potrà sostituire Matthijs de Ligt, sempre più vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco. Ecco, intanto è arrivato Cambiaso, subito piazzato al Bologna. Il motivo? Non solo le difficoltà a piazzare Pellegrini - che resta sul mercato -, ma anche la volontà dei bianconeri di operare sulla fascia.Come raccontato nei giorni scorsi, con il giocatore è già stato trovato un accordo di massima. Adesso serve accontentare le richieste della squadra friulana, che valuta l'argentino non meno di 30 milioni di euro. Per la Juve, Molina può essere il vero erede di Juan Cuadrado, al quale resta un solo anno di contratto, con serie valutazioni per un possibile addio anche in questa sessione di mercato. Occhio al colpo, intanto una prima mossa è stata fatta: evitare il sovraffollamento sulle fasce. Anche per far spazio Nahuel.