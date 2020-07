La Juventus sta cercando un tuttocampista per il prossimo anno: difficile arrivare a Paul Pogba che ha un ingaggio monstre, l'altro profilo che piace è quello di Sergej Milinkovi Savic. Il serbo ha un contratto fino al 2024 con la Lazio e, oltre all'alta richiesta da parte del presidente biancoceleste Lotito, l'altro ostacolo secondo il Daily Mail è la concorrenza del Manchester United. I Red Devils infatti sembrano fare sul serio per il serbo, per il quale, però, la Juve non molla.