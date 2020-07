Strade di mercato intrecciate. La Juventus ha messo nel mirino Arek Milik per raccogliere l’eredità di Higuain, dal canto suo il Napoli è sempre stato chiaro sulla sua valutazione: 50 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare Federico Bernardeschi, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre ai bianconeri c’è anche la Roma, che può vantare la carta Under. Infatti, il giovane esterno turco sarà sacrificato sull’altare delle plusvalenze, piace al Napoli e può essere la via per arrivare all’attaccante polacco, per un’operazione da 30 milioni più il suo cartellino.