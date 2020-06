Salvezza o retrocessione poco cambierà per Mattia Perin. Comunque andrà a finire la stagione con il Genoa, il destino del portiere di Latina appare già scritto. Come racconta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera ritiene che il 27enne pontino possa essere una più che valida pedina di scambio per arrivare ad uno dei suoi numerosi e costosissimi obiettivi di mercato. E proprio in questa ottica negli ultimi tempi Perin è stato proposto a Fiorentina e Napoli come parziale contropartita nelle trattative per Chiesa e Milik. Occhio poi anche all'Atalanta. Nel caso i bergamaschi dovessero lasciar partire Pierluigi Gollini la prima scelta di Gian Piero Gasperini ricadrebbe proprio sul suo ex allievo ai tempi del Genoa.