La partita tra Inter e Sampdoria sarà un'occasione importante, per entrambe le dirigenze, impegnate a pianificare la prossima stagione. In particolare i nerazzurri, freschi Campioni d'Italia, monitorano la situazione portiere, e la gara con i blucerchiati potrebbe rivelarsi importante per osservare da vicino le prestazioni di un obiettivo milanese, Emil Audero. Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter, intenzionato a mantenere l’ossatura principale inerendo qualche innesto di mercato, avrebbe deciso di affidarsi per il post Handanovic ad un giocatore di prospettiva. La Juve ha una prelazione in caso di cessione.