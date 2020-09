Gianpiero Gasperini, a fine partita, ha commentato la vittoria della sua Atalanta contro il Torino: "E’ stata aperta una partita che avevamo capovolta ed eravamo in superiorità numerica. Il Toro ha aperto una gara che avevamo ribaltato bene. Abbiamo tanti pregi, è giusto che rimarchi anche i difetti. Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro da nulla. E’ chiaro che non possiamo partire il campionato e dichiararci in lotta con lo scudetto. Ci misureremo con la forza del campionato, ci sono tante squadre in crescita, e poi strada facendo vedremo come andrà. E’ chiaro che l’Atalanta non può partire con l’obiettivo dello scudetto, come gli anni scorsi l’obiettivo non era la Champions il nostro obiettivo. Ci sentiamo più forti, abbiamo più consapevolezza”.