Alex Telles ha tanto mercato. La Juventus lo sta valutando come rinforzo sull’out sinistro per il prossimo anno, al pari di Chelsea e Paris Saint-Germian, ma non solo. Secondo quanto riporta A Bola, il Siviglia è pronto a fiondarsi sul terzino del Porto per ovviare alla partenza di Reguilon, che è in prestito dal Real Madrid. Il brasiliano ex Inter piace molto al direttore sportivo Monchi, ma, come si legge sul quotidiano portoghese, in pole ci sarebbe il PSG. Juve avvisata, la concorrenza è ardua e non sarà facile arrivare a Alex Telles.