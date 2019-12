La Juventus ha messo gli occhi su Ferran Torres, gioiellino del Valencia classe 2000 che si sta mettendo in mostra in Liga ma anche, e soprattutto, in Champions League. Sullo spagnolo ha acceso i riflettori anche il Real Madrid, sempre attento quando si parla di giovani talenti. Potrebbe aprirsi un testa a testa che farebbe comodo al Valencia perché il prezzo lieviterebbe. A riportarlo è Ok Diario.