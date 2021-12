Alla fine, l'ipotesi più accreditata è che lapaghi una multa, assai consistente, dopo un patteggiamento. Lo scenario è paventato dal quotidiano La Stampa, edito dal gruppo GEDI, dunque vicinissimo alla famigliae alle sorti del club bianconero.La Juventus, dalla sua, inizia a guardare ad alcuni precedenti. Tre anni fa, per esempio, ilha pagato con tre punti di penalizzazione. Ancora più indietro, nel 2008,se la sono cavata con una multa di: in quel caso, però, le due società - riporta La Stampa - erano ricorsi alle plusvalenze "per abbellire il bilancio alleviando le perdite", mentre il Chievo aveva alterato il bilancio "per far risultare un patrimonio netto sufficiente a iscriversi al campionato". Tra gli esperti di giustizia sportiva, però, si dice che il caso della Juventus sia più simile a quello delle milanesi.Ci sarebbe però una differenza rispetto a quanto successo a Inter e Milan: l'opinione pubblica. La Juve è la squadra più amata e più invisa d'Italia, il dibattito è praticamente nazionale e tutto questo rischia di influire sul via libera dellaalla richiesta dida parte della Juventus.- Resta fermo il paradosso di tutta questa vicenda: non esiste un listino prezzi fisso dei calciatori, quindi trovare e provare una plusvalenza gonfiata è assai difficile. Dipenderà dai giudici. Se si ripetesse l'esito di quanto successo nel 2008 con Inter e Milan, i dirigenti coinvolti sarebbero probabilmente multati e inibiti. Ilè atteso nel giro di qualche mese, probabilmente arriverà a stagione in corso.