Tra i nomi circolati nei mesi scorsi per il centrocampo della Juventus che verrà, c'è stato anche quello dell'argentino del Psg Leandro Paredes. La pista, almeno sponda bianconera, sembra essersi raffreddata, con la Juve stessa che sta monitorando altri nomi per la mediana. Così, ecco che una nuova squadra si è inserita, come riporta Tuttosport: si tratta del Milan, che vorrebbe riportare in Italia Paredes, dopo che già ha giocato con la maglia della Roma.